"Укрэнерго" увеличило ограничения на вечер
В понедельник, 24 июня, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. С 19:00 объем ограничений будет больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.
В "Укрэнерго" отметили, что 23 июня объем ограничений был увеличен - вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00. "Причина - ограниченная возможность использования гидроресурсов для производства электроэнергии", – пояснили в пресс-службе.
Напомним, в Украине с мая возобновили отключения света для населения из-за потерь мощностей после российских ударов. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что те отключения, которые есть, это такое "наименьшее зло". По его словам, оно - вынужденное. Это делается для того, чтобы энергосистема сохранила свою целостность, чтобы не допустить всеобщего блекаута по стране.
В Минэнерго заявили, что делать прогнозы по поводу того, какой будет ситуация с энергетикой в Украине в осенне-зимний период, еще рано.