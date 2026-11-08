"Укрэнерго" вводит жесткие графики: что будет со светом 9 ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Как отметили энергетики, завтра в течение суток с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Кроме того, в это же время - с 00:00 до 23:59 - будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 4 очередей.

"Из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда свет появляется по графику, потребляйте его бережливо", - подчеркнули в "Укрэнерго".