"Укрэнерго" вводит жесткие графики: что будет со светом 9 ноября
Часть областей Украины завтра, 9 ноября, ожидают вынужденные ограничения потребления из-за последствий массированных атак РФ на энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отметили энергетики, завтра в течение суток с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
Кроме того, в это же время - с 00:00 до 23:59 - будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 4 очередей.
"Из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда свет появляется по графику, потребляйте его бережливо", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Напомним, что по состоянию на утро 8 ноября самая сложная ситуация со светом остается в Днепропетровской области. Кроме того, из-за массированных атак аварийные отключения ввели в ряде регионов Украины.
Между тем, в Житомире местные учебные заведения временно переводят школы на "дистанцийку" из-за российского удара по котельной, тогда как больницы продолжают функционировать в штатном режиме.