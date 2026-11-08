Сложнее всего на Днепропетровщине: какая ситуация со светом по Украине сегодня

По состоянию на утро 8 ноября самая сложная ситуация со светом остается в Днепропетровской области. Аварийные отключения были введены в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".

Что говорят в Минэнерго

Этой ночью и утром россия снова атаковала ряд объектов энергетики. Из-за чего есть новые обесточения в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей.

Во всех пострадавших регионах, где разрешает безопасность, энергетики продолжают ремонтные и восстановительные работы . Повторные атаки врага и постоянные воздушные тревоги существенно усложняют их проведение и задерживают возобновление электроснабжения.

Самая сложная к утру ситуация на Днепровщине. В результате вражеских атак повреждено значительное количество важных для электроснабжения области энергообъектов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

До стабилизации ситуации в регионе действуют экстренные аварийные отключения. Аварийные отключения применены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.



Сложной остается ситуация в Киеве и области. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать сетевые ограничения. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения продолжаются круглосуточно.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как отметили в компании, постоянные атаки врага на украинскую энергетику существенно усложняют ситуацию в энергосистеме.

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии.



Предварительно обнародованные графики в этих регионах пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы.



На Днепропетровщине ситуация остается очень сложной. Энергетикам постепенно удается восстанавливать электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады продолжают работать.

Ожидается, что уже к концу суток удастся возобновить электроснабжение всех потребителей. Однако на первом этапе из-за ограничения сети подача напряжения будет происходить поочередно.