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Сложнее всего на Днепропетровщине: какая ситуация со светом по Украине сегодня

11:45 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Сложнее всего на Днепропетровщине: какая ситуация со светом по Украине сегодня Иллюстративное фото: в Минэнерго рассказали, какая ситуация со светом по Украине сегодня (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на утро 8 ноября самая сложная ситуация со светом остается в Днепропетровской области. Аварийные отключения были введены в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".

Что говорят в Минэнерго

Этой ночью и утром россия снова атаковала ряд объектов энергетики. Из-за чего есть новые обесточения в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей.

Во всех пострадавших регионах, где разрешает безопасность, энергетики продолжают ремонтные и восстановительные работы . Повторные атаки врага и постоянные воздушные тревоги существенно усложняют их проведение и задерживают возобновление электроснабжения.

Самая сложная к утру ситуация на Днепровщине. В результате вражеских атак повреждено значительное количество важных для электроснабжения области энергообъектов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

До стабилизации ситуации в регионе действуют экстренные аварийные отключения. Аварийные отключения применены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Сложной остается ситуация в Киеве и области. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать сетевые ограничения. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения продолжаются круглосуточно.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как отметили в компании, постоянные атаки врага на украинскую энергетику существенно усложняют ситуацию в энергосистеме.

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительно обнародованные графики в этих регионах пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы.

На Днепропетровщине ситуация остается очень сложной. Энергетикам постепенно удается восстанавливать электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады продолжают работать.

Ожидается, что уже к концу суток удастся возобновить электроснабжение всех потребителей. Однако на первом этапе из-за ограничения сети подача напряжения будет происходить поочередно.

Напомним, из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровщины остались без электричества. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве, Киевской области и Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии. Привычные графики пока не действуют.

Также российский беспилотник этой ночью ударил по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области. Без света осталось около 250 тысяч абонентов.

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