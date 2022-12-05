"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света по всей Украине

Из-за последствий ракетных обстрелов РФ для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" .

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

"Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность, и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады вместе с коллегами с облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии начали аварийно-восстановительные работы на энергообъектах других областей", - добавили в "Укрэнерго".

Сообщается, что энергетики работают над заживлением пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей.