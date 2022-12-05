"Укренерго" запровадило аварійні відключення світла по всій Україні
Через наслідки ракетних обстрілів РФ для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.
"Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей", - додали в "Укренерго".
Повідомляється, що енергетики працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів.
Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.
Додамо, в Україні спостерігають перебої зі світлом на тлі ракетних запусків РФ. У декількох областях повідомляють про масові відключення.
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