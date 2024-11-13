В Киеве могут ввести графики отключений электроэнергии
В Киеве могут ввести графики отключений электроэнергии из-за массированной ракетной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Комбинированная воздушная атака на Украину
В ночь на 13 ноября россияне устроили комбинированную воздушную атаку на Украину.
Накануне вечером террористы запустили в направлении страны ударные дроны "Шахед". В Киевской области силы ПВО работали по вражеским БпЛА.
Около 4:00 в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95 и направились на пусковые рубежи в район Саратовской области.
Около 6:30 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки. В Киеве тревогу объявили в 6:36 утра.
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