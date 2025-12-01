В Украине действуют графики во всех областях: как отключают свет 1 декабря по регионам

В понедельник, 1 декабря, по всей Украине введены расширенные графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения действуют в течение всех суток - с 00:00 до 23:59.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" и Министерство энергетики .

По данным "Укрэнерго", утренние обесточивания в ряде областей вызваны новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Без света остаются потребители в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. Также в Одесской области обесточивания связаны с выходом из строя оборудования, которое ранее было повреждено атаками беспилотников.

Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы, энергетики работают круглосуточно.

Отдельно в 5 населенных пунктах Полтавской области света нет из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам, энергетики планируют запитать все домохозяйства до конца суток.

Как будут выключать свет 1 декабря

Из-за последствий массированных атак РФ во всех регионах Украины сегодня применяются:

почасовые отключения - одновременно от 0,5 до 3 очередей,

графики ограничения мощности - для промышленных потребителей и бизнеса.

Это означает, что интенсивность отключений в течение дня будет меняться в зависимости от нагрузки и команды диспетчера "Укрэнерго".

Актуальные графики для каждого населенного пункта публикуются на сайтах региональных облэнерго и обновляются в случае изменения ситуации в энергосистеме.

Винницкая область

АО "Винницаоблэнерго" сообщает, что 1 декабря 2025 года графики почасовых отключений (ГПВ) будут применяться в течение суток - с 00:00 до 24:00. Такое задание компания получила от НЭК "Укрэнерго".

Проверить актуальные отключения потребители могут несколькими способами:

на официальном сайте в онлайн-разделе графиков, где по адресу, ЭИС-коду или лицевому счету можно посмотреть запланированные отключения;

в чат-ботах в Telegram и Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Также в разделе "График почасовых отключений" доступны ориентировочные ГПВ и информация об очередях.

Волынская область

В Волынской области 1 декабря будут действовать почасовые отключения электроэнергии и ограничения потребления. В интерактивном графике отображается общая продолжительность отключений каждой подочереди.

Актуальную информацию можно просмотреть:

Оператор отмечает, что время отключения и восстановления электричества может смещаться на 20-30 минут из-за технологических процессов.

В регионе также будут действовать ограничения мощности для предприятий и бизнеса - с 06:00 до 24:00.



График отключения света в Волынской области 1 декабря (инфографика: "Волыньоблэнерго")

Днепропетровская область

В Днепропетровской области 1 декабря с 06:00 до 00:00 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК "Днепровские электросети", следить за актуальной информацией по отключениям света и проверять графики можно:

на официальном сайте компании;

в Telegram-канале;

Viber-боте.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 1 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

Житомирская область

В Житомирской области 1 декабря будет действовать расширенный режим ограничения потребления электроэнергии. Для бытовых потребителей с 06:00 до 24:00 будут применять графики почасовых отключений (ГПВ). Для промышленных предприятий и бизнеса в этот же период будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Актуальные графики почасовых отключений для своего адреса можно посмотреть на официальном сайте "Житомироблэнерго".

Закарпатская область

в Закарпатской области 1 декабря будет действовать график почасовых включений и отключений электроэнергии.

Чтобы проверить свою очередь и узнать, какой вид ограничения применяется по вашему адресу, можно воспользоваться официальными сервисами:

чат-бот в Telegram;

чат-бот в Viber;

сайт;

колл-центр: 0800501620.



График отключения света в Закарпатской области 1 декабря (инфографика: "Закарпатьеоблэнерго")

Запорожская область

В Запорожской области 1 декабря будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Как сообщает облэнерго, изменения были внесены в течение ночи по указаниям "Укрэнерго". Отключения электроэнергии будут происходить по таким интервалам (с учетом времени на переключение):

Очередь 1.1: 11:30-14:00, 18:00-22:30;

Очередь 1.2: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

Очередь 2.1: 07:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00;

Очередь 2.2: 13:30-18:30, 22:30-24:00;

Очередь 3.1: 09:00-14:00, 18:00-23:00;

Очередь 3.2: 09:00-14:00, 18:00-23:00;

Очередь 4.1: 05:30-09:30, 13:30-18:30;

Очередь 4.2: 05:30-09:30, 13:30-18:30;

Очередь 5.1: 09:00-14:00;

Очередь 5.2: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

Очередь 6.1: 05:30-09:30, 13:30-17:30;

Очередь 6.2: 07:30-09:30, 13:30-18:30.

Энергетики призывают жителей области регулярно проверять информацию на официальном сайте, поскольку графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области обнародовали обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.

Посмотреть свой график ГПВ можно по ссылке. Также узнать очередь отключений можно на главной странице сайта, нажав кнопку "Графики отключений", или через Viber-бот компании.

График отключения света в Ивано-Франковской области 1 декабря (инфографика: "Прикарпатьеоблэнерго")

Киев и Киевская область

В Киеве в понедельник, 1 декабря, будут действовать почасовые отключения света. Продолжительность одного перерыва в электроснабжении может составлять до 4 часов.

Жители Киева могут узнать свой ГПВ с помощью сайтов YASNO и ДТЭК.

График отключения электроэнергии в Киеве 1 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Киевской области сегодня также введены стабилизационные отключения света. Продолжительность обесточиваний будет достигать 4 часов. Узнать об отключении по своему адресу можно на официальном сайте или в чат-ботах в Telegram и Viber.

График отключения электроэнергии в Киевской области 1 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

Кировоградская область

По информации ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".



График отключения света в Кировоградской области 1 декабря (инфографика: "Кировоградоблэнерго")

Львовская область

Один из главных способов узнать об отключении света во Львовской области - официальный сайт ЧАО "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Клиенты, зарегистрированные в персональном кабинете, получают сообщения о плановых и аварийных перерывах электроснабжения на свою электронную почту.

Кроме того, информация поступает автоматически пользователям чат-ботов "Львовоблэнерго" в Telegram и Viber, где можно проверить данные по своему лицевому счету.



График отключения света во Львовской области 1 декабря (инфографика: "Львовоблэнерго")

Николаевская область

В Николаевской области 1 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут длиться с 06:00 до 00:00, и их объем будет меняться в течение дня: от 0,5 до 3 очередей в зависимости от часа.

Согласно предварительному прогнозу, подочереди получат разное время отключений. В частности:

1.1 - 12:30-16:00 и 19:30-23:00;

1.2 - 05:30-09:00 и 12:30-16:00;

2.1 - 07:30-09:00 и 11:30-16:00;

2.2 - 09:00-12:30 и 16:00-19:30;

3.1 - 09:00-12:30 и 16:00-19:30;

3.2 - 12:30-19:30;

4.1 - 07:30-12:30 и 23:00-00:00;

4.2 - 05:30-09:00 и 16:00-19:30;

5.1 - 09:00-16:00 и 19:30-23:00;

5.2 - 09:00-12:30 и 16:00-17:30;

6.1 - 05:30-09:00 и 19:30-23:00;

6.2 - 12:30-19:30.

Актуальную информацию по конкретному адресу можно проверить по ссылке.

Одесская область

Согласно информации ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения электроэнергии в Одесской области 1 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

Полтавская область

АО "Полтаваоблэнерго" сообщает, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 1 декабря 2025 года введены такие графики:

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди;

с 06:00 по 08:00 - 1,5 очередей;

с 08:00 по 12:00 - 2,5 очереди;

с 12:00 по 17:00 - 3 очереди;

с 17:00 по 20:00 - 2,5 очереди;

с 20:00 по 22:00 - 1,5 очереди;

с 22:00 по 23:59 - 1 очереди.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Ровенская область

ЧАО "Ровнооблэнерго" сообщает, что ГПВ в городе Ровно и в Ровенской области можно найти:

на официальном сайте:

в Facebook.

Узнать номер своей очереди и продолжительность отключения света можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Сумская область

В Сумской области 1 декабря будут действовать графики почасовых отключений света. По команде "Укрэнерго", в течение суток будут применять различные объемы ограничений - от 0,5 до 3 очередей, с наибольшей нагрузкой с 12:00 до 17:00.

Свою очередь можно проверить на сайте "Сумыоблэнерго", в приложении или кабинете E-Svitlo, а также в счете за электроэнергию.



График отключения света в Сумской области 1 декабря (инфографика: "Сумыоблэнерго")

Тернопольская область

В Тернопольской области 1 декабря по указанию НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Потребителям напоминают, что ГПВ вводится для стабилизации энергосистемы в условиях повышенной нагрузки.

Актуальный график, а также информацию о том, к какой пидчерги принадлежит ваш адрес, можно посмотреть на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

Энергетики предупреждают, что в течение суток возможны изменения в графике, поэтому рекомендуют следить за обновлениями на сайте компании.



График отключения света в Тернопольской области 1 декабря (инфографика: "Тернопольоблэнерго")

Харьковская область

1 декабря в Харьковской области в течение суток - с 00:00 до 24:00 - будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ). По указанию НЭК "Укрэнерго" одновременно будут действовать от 0,5 до 3 очередей отключений.

Ориентировочные промежутки отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение выглядят так:

1.1: 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00;

1.2: 11:30-15:00; 22:00-24:00;

2.1: 11:30-15:00; 18:30-20:00;

2.2: 08:00-15:00;

3.1: 04:30-08:00; 15:00-18:30;

3.2: 06:00-08:00; 15:00-18:30;

4.1: 06:00-08:00; 11:30-18:30;

4.2: 11:30-18:30;

5.1: 08:00-11:30; 18:30-22:00;

5.2: 08:00-11:30; 20:00-22:00;

6.1: 08:00-11:30; 15:00-20:00;

6.2: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.

Перечень адресов по очередям доступен по ссылке.

Также для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Хмельницкая область

В Хмельницкой области 1 декабря по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Ограничения для бытовых потребителей будут продолжаться с 06:00 до 23:00. Актуальный ГПВ можно посмотреть по ссылке.

Для промышленных потребителей с 06:00 до 24:00 будет применен график ограничения электрической мощности (5 очередей). Детали доступны по ссылке.



График отключения света в Хмельницкой области 1 декабря (инфографика: "Хмельницкоблэнерго")

Черкасская область

1 декабря в Черкасской области будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ). В течение суток электроснабжение будут отключать по очередям и подочередно.

Ориентировочные часы отсутствия света выглядят так:

1.1: 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

1.2: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;

2.1: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00;

2.2: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00;

3.1: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00;

3.2: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00;

4.1: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

4.2: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

5.1: 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

5.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

6.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

6.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00.

Перечень адресов, которые будут отключаться по соответствующим очередям и подочередности, доступен по ссылке.

Черновицкая область

По данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).



График отключения света в Черновицкой области 1 декабря (инфографика: "Черновцыоблэнерго")

Черниговская область

В Черниговской области 1 декабря будет применен график почасовых отключений. Энергетики предупреждают, что в случае изменений в работе энергосистемы график могут оперативно корректировать, поэтому жителей призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Проверить свою очередь отключений и личный график можно:

на сайте;

в Viber-боте;

в Telegram-боте.



График отключения света в Черниговской области 1 декабря (инфографика: "Черниговоблэнерго")

Что советуют потребителям

Минэнерго призывает граждан:

экономно потреблять электроэнергию,

уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы - утром и вечером,

следить за обновлениями своего облэнерго.

Такие действия помогают снизить нагрузку на систему и избежать дополнительных экстренных отключений.

Энергетики уверяют, что работают непрерывно и делают все возможное для скорейшего восстановления снабжения.