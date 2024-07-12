Аномальная жара: в Киеве зафиксировано сразу три температурных рекорда

В четверг 11 июля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда. Это первые максимумы этого лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

По данным климатологов, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой в этот день - температура не опустилась ниже 21,7 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение 1938 года превышено на 0,3 градусов.

Максимальная температура воздуха достигла 34,2 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,1 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5 градуса, а климатическую норму на 7,2 градуса.

Жара в Украине

Напомним, уникальность нынешней жары в Украине в том, что она пришла в середине июля. Раньше максимальные температуры наблюдались в начале августа.

В Николаеве температура 10 июля поднялась до 40,5 градуса тепла, что является абсолютным рекордом для этого города.

Причиной жары является теплый воздух из Африки, поступающий в Украину через Балканы. По прогнозу Укргидрометцентра, жаркая погода в Украине продержится как минимум до 17 июля