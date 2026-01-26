ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ночью атаковала энергетику Украины, зафиксированы обесточивания в двух областях

Понедельник 26 января 2026 14:23
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики Украины, в результате чего зафиксированы обесточивания в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении Минэнерго.

Также отмечается, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения", - добавили в министерстве.

Главной причиной вынужденных отключений являются последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

Потребление электроэнергии

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 26 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 5,8% выше, чем в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу. Причина таких изменений - применение меньшего объема ограничений в части регионов.

Вчера, 25 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,8% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья - 18 января. Причины - больший объем вынужденно обесточенных потребителей.

Напомним, энергетики сегодня днем, 26 января, вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.

Также сообщалось, что сегодня по всей стране будут применять графики почасовых отключений света из-за постоянных атак России на энергетические объекты Украины.

