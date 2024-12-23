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По Украине вводят графики аварийных отключений света

Понедельник 23 декабря 2024 14:55
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По Украине вводят графики аварийных отключений света Фото: где в Украине ввели графики аварийных отключений (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 23 декабря, по Украине вводят графики аварийных отключений. Известно, что свет уже начали выключать в домах украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго", введены экстренные отключения. Обращаем внимание, что на время действия экстренных отключений графики не применяются. Продолжительность таких отключений пока неизвестна, а об их отмене будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

Специалисты обратились к гражданам с просьбой экономить электроэнергию и поблагодарили за понимание и терпение.

В ДТЭК заявили, что аварийные отключения начались в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

По сообщению АО "Сумыоблэнерго", в 14:10 аварийные отключения начали действовать для 1 и 2 очередей потребителей.

Как отметили в АО "Черниговоблэнерго", электроснабжение было ограничено у потребителей 1 и 2 очередей.

В Кировоградской области свет начали выключать в 14:30, по распоряжению "Укрэнерго", для потребителей 2 очереди.

Под аварийные отключения электроэнергии попали жители Житомирской, Черкасской области.

Известно, что в Полтавской области было применено 2 очереди графика аварийных отключений до 16:00.

Напомним, недавно в Облэнерго внесли изменения в плановые графики отключений света. Какие именно - читайте в материале РБК-Украина.

Также ранее мы рассказывали о том, почему в Украине ограничили информацию о состоянии энергосистемы.

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Электроэнергия Отключения света
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По Украине вводят графики аварийных отключений света
По Украине вводят графики аварийных отключений света
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