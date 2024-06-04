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Критическая инфраструктура может остаться без света. Украинцев просят не включать кондиционеры

Украина, Вторник 04 июня 2024 20:13
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Критическая инфраструктура может остаться без света. Украинцев просят не включать кондиционеры Фото: украинцев просят не включать кондиционеры (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за значительного дефицита электроэнергии и повышенного спроса критическая инфраструктура в Украине может остаться без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодня была самая сложная ситуация за несколько последних дней. Завтра снова с ограничениями целый день", - пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что если украинцы продолжат превышать лимиты, то придется снова включать экстренные отключения.

"Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит "Укрэнерго". Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер", - добавил он.

Напомним, сегодня в Украине были введены графики отключения света, однако днем из-за повышения спроса и нехватки электроэнергии в 6 областях Украины и в Киеве были введены аварийные отключения света.

Заметим, что в "Укрэнерго" уже сообщали, что возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

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