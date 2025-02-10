В "Укрэнерго" рассказали, применят ли ограничения 11 февраля

В Украине завтра, 11 февраля, снова будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Однако не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отключение для бытовых потребителей в "Укрэнерго" не прогнозируют. В то же время в компании отметили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В компании предупредили, что ограничения будут применены два раза в течение дня, а именно:

Ситуация со светом в Украине

Заметим, что в пятницу, 7 февраля, в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. О причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако важно, что в ряде областей аварийно выключали свет еще 6 февраля. В "Укрэнерго" объясняли, что 6 февраля, по состоянию на 09:00, уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем в это время предыдущего дня.

Однако об ограничении мощности для промышленности и бизнеса впервые заговорили в эти выходные. А сегодня уже было введено первое ограничение.

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