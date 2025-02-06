В ряде областей Украины сегодня ввели аварийные отключения света

В ряде областей Украины утром четверга, 6 февраля, были введены графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят ответственнее потреблять электроэнергию.

Где именно начали вводить аварийные графики рассказывает РБК-Украина .

Обновлено в 10:30.

В "Укрэнерго" уточнили, что 6 февраля, по состоянию на 09:00, уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем в это время предыдущего дня.

В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения.

Полтавская область

Как отметили в "Полтаваоблэнерго", в области применены ГАВ.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАВ", - говорится в сообщении.

Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго", на территории области были введены графики аварийных отключений.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 09:11 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди", - говорится в сообщении.

Там отметили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили "Кировоградоблэнерго". В регионе с 09:17 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Там также предупредили, что из-за одновременного введения графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света может быть более длительным.

Днепропетровская и Донецкая области

Как сообщили в ДТЭК, по команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения.