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В "Укренерго" розповіли, чи застосують обмеження 11 лютого

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 19:36
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В "Укренерго" розповіли, чи застосують обмеження 11 лютого Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 11 лютого (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні завтра, 11 лютого, знову будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Однак не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані два рази протягом дня, а саме:

  • з 07:00 до 11:00;
  • з 15:00 до 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Відключення для побутових споживачів в "Укренерго" не прогнозують. Водночас в компанії зауважили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Ситуація зі світлом в Україні

Зауважимо, що у п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак важливо, що у низці областей аварійно вимикали світло ще 6 лютого. В "Укренерго" пояснювали, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Проте щодо обмеження потужності для промисловості та бізнесу вперше заговорили цими вихідними. А сьогодні вже було введено першу обмеження.

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Укренерго Війна Росії проти України Відключеня світла
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