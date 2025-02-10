В "Укренерго" розповіли, чи застосують обмеження 11 лютого

В Україні завтра, 11 лютого, знову будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Однак не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Відключення для побутових споживачів в "Укренерго" не прогнозують. Водночас в компанії зауважили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані два рази протягом дня, а саме:

Ситуація зі світлом в Україні

Зауважимо, що у п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак важливо, що у низці областей аварійно вимикали світло ще 6 лютого. В "Укренерго" пояснювали, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Проте щодо обмеження потужності для промисловості та бізнесу вперше заговорили цими вихідними. А сьогодні вже було введено першу обмеження.

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