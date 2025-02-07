В Украине снова ввели аварийные отключения света: каких областей коснулось
В пятницу, 7 февраля, в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Появилась необходимость в экономном потреблении электроэнергии.
Где именно начали вводить аварийные графики рассказывает РБК-Украина.
Днепропетровская и Донецкая области
В ДТЭК сообщили, что аварийные отключения также вводятся для Днепропетровской и Донецкой областей.
"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", - сказано в сообщении
Кировоградская область
Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 07:40 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.
Сумская область
Как уточнили в "Сумыоблэнерго", по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.
"Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - говорится в сообщении.
Полтавская область
Как отметили в "Полтаваоблэнерго", в области применены ГАВ.
"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 7 февраля в 07:36 получена команда на ведение 1, 2 очередей ГАВ", - говорится в сообщении.
Что говорят в "Укрэнерго"
В компании объяснили, что причина аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.
Именно поэтому сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях энергетиками вынужденно были применены аварийные отключения электричества.
Стоит заметить, что в первую очередь отключаются промышленные потребители. Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго.
Удары по энергосистеме Украины
В конце января в сети распространилась информация о том, что в Украине в феврале якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. В "Укрэнерго" тогда заявили, прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.
Несмотря на это уже 3 февраля в ряде областей утром вводили аварийные графики отключения из-за перегрузки энергосети. Также аварийные графики вводились 4 февраля.
В ряде областей аварийно выключали свет и вчера, 6 февраля. В "Укрэнерго" объясняли, что 6 февраля, по состоянию на 09:00, уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем в это время предыдущего дня.
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