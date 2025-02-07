В Украине снова ввели аварийные отключения света: каких областей коснулось

В пятницу, 7 февраля, в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Появилась необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

Где именно начали вводить аварийные графики рассказывает РБК-Украина .

Днепропетровская и Донецкая области

В ДТЭК сообщили, что аварийные отключения также вводятся для Днепропетровской и Донецкой областей.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", - сказано в сообщении

Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 07:40 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Сумская область

Как уточнили в "Сумыоблэнерго", по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

"Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - говорится в сообщении.

Полтавская область

Как отметили в "Полтаваоблэнерго", в области применены ГАВ.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 7 февраля в 07:36 получена команда на ведение 1, 2 очередей ГАВ", - говорится в сообщении.

Что говорят в "Укрэнерго"

В компании объяснили, что причина аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.

Именно поэтому сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях энергетиками вынужденно были применены аварийные отключения электричества.

Стоит заметить, что в первую очередь отключаются промышленные потребители. Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго.

Удары по энергосистеме Украины

В конце января в сети распространилась информация о том, что в Украине в феврале якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. В "Укрэнерго" тогда заявили, прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.