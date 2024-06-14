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До шести часов со светом в день. В Yasno спрогнозировали отключения зимой

Пятница 14 июня 2024 12:45
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До шести часов со светом в день. В Yasno спрогнозировали отключения зимой Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой зимой украинцам могут давать свет на пять-шесть часов в день. Впрочем, ситуация все же может быть лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании Yasno Сергея Коваленко в эфире Business Breakfast.

Как пояснил Коваленко, относительно зимы прогноз базируется на двух вещах:

  • удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Он рассчитывает, что ситуация изменится до конца лета или начала отопительного сезона;
  • ремонте атомных блоков и других энергообъектов;

В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь, это будет зависеть от температуры. Например, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.

"Если будет -15 и больше, это для нас будет плохо. Потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление", - пояснил он.

По мнению директора Yasno, этой зимой генерационный дефицит может составлять 30-35%.

"Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день - это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", - добавил Коваленко.

Сейчас генерационный дефицит составляет от 15 до 25%.

Свет в Украине

Как неоднократно объясняли "Укрэнерго", причиной применения графиков ограничения энергоснабжения являются последствия шести ракетных ударов российских террористов по украинским электростанциям. Пока энергетическая инфраструктура не способна производить необходимое количество электроэнергии, как до начала атак.

Сегодня, 14 июня, ограничения действуют по всей Украине с 18:00 до 22:00

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