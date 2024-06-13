Отключений света станет больше. Энергоблок одной из АЭС выведут в ремонт
Еще один энергоблок одной из украинских АЭС будет выведен в ремонт. В связи с этим длительность отключений света может возрасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.
"Но с другой стороны именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить длительность вынужденных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.
"В результате АЭС произвели дополнительные 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив длительность отключений в июне", - заявил и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.
Ситуация со светом в Украине
За последние месяцы российские оккупанты серьезно повредили украинскую энергетику. Были разрушены несколько ТЭС, другие - также повреждены. Кроме того, повреждены и другие энергетические объекты.
Это привело к тому, что энергетикам приходится вводить ограничения на потребление света. Так, сегодня, 13 июня, в Украине будут вводиться почасовые графики отключения света с 20:00 до 22:00.
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