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Отключений света станет больше. Энергоблок одной из АЭС выведут в ремонт

Украина, Четверг 13 июня 2024 14:36
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Отключений света станет больше. Энергоблок одной из АЭС выведут в ремонт Фото: "Энергоатом" предупредил о возможном увеличении отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Еще один энергоблок одной из украинских АЭС будет выведен в ремонт. В связи с этим длительность отключений света может возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

"Но с другой стороны именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить длительность вынужденных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.

"В результате АЭС произвели дополнительные 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив длительность отключений в июне", - заявил и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.

Ситуация со светом в Украине

За последние месяцы российские оккупанты серьезно повредили украинскую энергетику. Были разрушены несколько ТЭС, другие - также повреждены. Кроме того, повреждены и другие энергетические объекты.

Это привело к тому, что энергетикам приходится вводить ограничения на потребление света. Так, сегодня, 13 июня, в Украине будут вводиться почасовые графики отключения света с 20:00 до 22:00.

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