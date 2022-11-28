"Укрэнерго" применило экстренные аварийные отключения по всей Украине

"Укрэнерго" с 10:00 понедельника, 28 ноября, применило аварийные отключения по всей территории в результате стремительного роста дефицита мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях", - говорится в сообщении.

В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%, добавили в пресс-службе.

После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, сообщили в "Укрэнерго".