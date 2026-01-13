ua en ru
Графики будут жесткими, когда Киев перейдет на плановые отключения света, - Минэнерго

Украина, Вторник 13 января 2026 17:22
UA EN RU
Графики будут жесткими, когда Киев перейдет на плановые отключения света, - Минэнерго Иллюстративное фото: Минэнерго ответило, когда вернутся графики (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической, а прогнозов по стабилизации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра энергетики Николая Колесника.

"Мы видим, что враг фактически бросает все имеющиеся силы и средства на разрушение энергетической составляющей. Особый прицел идет по Киеву. Повреждена как генерация, так и передача электроэнергии", - заявил Колесник.

По его словам, каждая новая атака существенно усложняет и замедляет восстановление энергосистемы, а сложные погодные условия только усугубляют проблему.

Киев - в зоне наивысшего риска

Самая сложная ситуация - именно в столице. Из-за массированных обстрелов графики аварийных отключений в Киеве остаются нестабильными и непредсказуемыми.

"Ситуация с продолжительностью аварийных отключений, в частности в Киеве, после массированных ударов остается непрогнозируемой", - подчеркнул заместитель министра.

Прогнозов по восстановлению света нет

В Министерстве энергетики прямо заявляют: сейчас давать какие-либо прогнозы по стабилизации электроснабжения невозможно.

"Ситуация достаточно сложная, и мы не можем сейчас давать никаких прогнозов, поскольку враг продолжает интенсивные атаки", - подчеркнул Колесник.

Ведь аварийно-восстановительные работы после ночной атаки 13 января проводятся не только в Киеве. В частности, на Днепропетровщине по состоянию на утро было обесточено более 6 тысяч абонентов. В Днепре зафиксировано поражение системы распределения электроэнергии, что привело к дополнительным сетевым ограничениям.

"Энергетики выполняют все возможные технические меры, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование к плановой работе", - отметил Колесник.

Последствия атаки на энергетику Украины 13 января

Сегодня вечером Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

Основной целью врага был Киев, Харьков и другие регионы. Из-за ударов без электроснабжения остались потребители как в столице, так и в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

В частности, в столице из-за разрушений энергетических объектов, вызванных атакой РФ, были введены аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не восстановят как минимум до 15 января.

Подробно о том, как Киев переживает блэкаут и проблемы с теплоснабжением - в материале РБК-Украина.

