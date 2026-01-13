Графики будут жесткими, когда Киев перейдет на плановые отключения света, - Минэнерго
После массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической, а прогнозов по стабилизации пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра энергетики Николая Колесника.
"Мы видим, что враг фактически бросает все имеющиеся силы и средства на разрушение энергетической составляющей. Особый прицел идет по Киеву. Повреждена как генерация, так и передача электроэнергии", - заявил Колесник.
По его словам, каждая новая атака существенно усложняет и замедляет восстановление энергосистемы, а сложные погодные условия только усугубляют проблему.
Киев - в зоне наивысшего риска
Самая сложная ситуация - именно в столице. Из-за массированных обстрелов графики аварийных отключений в Киеве остаются нестабильными и непредсказуемыми.
"Ситуация с продолжительностью аварийных отключений, в частности в Киеве, после массированных ударов остается непрогнозируемой", - подчеркнул заместитель министра.
Прогнозов по восстановлению света нет
В Министерстве энергетики прямо заявляют: сейчас давать какие-либо прогнозы по стабилизации электроснабжения невозможно.
"Ситуация достаточно сложная, и мы не можем сейчас давать никаких прогнозов, поскольку враг продолжает интенсивные атаки", - подчеркнул Колесник.
Ведь аварийно-восстановительные работы после ночной атаки 13 января проводятся не только в Киеве. В частности, на Днепропетровщине по состоянию на утро было обесточено более 6 тысяч абонентов. В Днепре зафиксировано поражение системы распределения электроэнергии, что привело к дополнительным сетевым ограничениям.
"Энергетики выполняют все возможные технические меры, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование к плановой работе", - отметил Колесник.
Последствия атаки на энергетику Украины 13 января
Сегодня вечером Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
Основной целью врага был Киев, Харьков и другие регионы. Из-за ударов без электроснабжения остались потребители как в столице, так и в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.
В частности, в столице из-за разрушений энергетических объектов, вызванных атакой РФ, были введены аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не восстановят как минимум до 15 января.
Подробно о том, как Киев переживает блэкаут и проблемы с теплоснабжением - в материале РБК-Украина.