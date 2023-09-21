Россия выпустила по Украине 43 ракеты. Залужный рассказал, сколько сбили

Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Большинство вражеских ракет было сбито.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Он отметил, что атака началась около 3:40. Зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они заходили из разных направлений, а по маршруту постоянно меняли курс.

В результате боевой работы силы противовоздушной обороны уничтожили 36 крылатых ракет. К отражению атаки привлекли зенитные ракетные войска, истребительную авиацию, мобильные группы и другие средства.

Также, как отметил Залужный, в 6:00 россияне ударили зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Ночная атака

Этой ночью и утром российская армия атаковала Украину, взрывы из-за работы ПВО слышали в разных областях, но есть и "прилеты".

В частности, в Ровно атакован энергетический объект. В Черкасской области обломки ракеты упали на гостиницу, а в Киеве зафиксировали падение обломков в нескольких районах.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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