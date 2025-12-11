RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

"Укрэнерго" предупредило, как будут отключать свет в Украине 12 декабря

Иллюстративное фото: графики отключений будут действовать во всех регионах Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 12 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключения света. Информация об объеме отключений и количестве одновременно задействованных очередей не предоставляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра, 12 декабря, во всех регионах страны будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Ограничения вводятся в результате массированных комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины россиянами.

"Укрэнерго" предупредило о возможных изменениях объема и времени применения отключений, о чем можно узнать на страницах облэнерго.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она будет появляться по графикам.

 

Отключения света в Украине

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.

По данным источников РБК-Украина, работа по сокращению продолжительности отключений действительно ведется. Интересно, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.

РБК-Украина ранее писало, что до конца недели в большинстве областей отключения будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.

