"Укрэнерго" предупредило, как будут отключать свет в Украине 12 декабря

Завтра, 12 декабря, во всех регионах страны будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Ограничения вводятся в результате массированных комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины россиянами.

"Укрэнерго" предупредило о возможных изменениях объема и времени применения отключений, о чем можно узнать на страницах облэнерго.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она будет появляться по графикам.