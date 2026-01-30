ua en ru
"Укрэнерго" предупредило о графиках отключений света на 31 января: будут во всех областях

Украина, Пятница 30 января 2026 20:19
UA EN RU
"Укрэнерго" предупредило о графиках отключений света на 31 января: будут во всех областях Фото: отключения света 31 января будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 31 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Свет во всех областях продолжают отключать в результате массированных комбинированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех граждан экономно пользоваться электроэнергией, когда она будет появляться по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

РФ нанесла несколько массированных ударов по энергетической системе Украины, которые пришлись на период резкого похолодания. Это осложнило работу энергетиков по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Вследствие вражеских обстрелов целые районы в крупных городах в течение длительного времени оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.

Напомним, в ночь и утром 29 января россияне били по объектам энергетики в нескольких областях Украины. В результате обстрелов зафиксированы обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

С полуночи 29 января в Киеве ввели временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.

Отметим, с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.

Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что ситуация в энергосистеме является самой сложной с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

