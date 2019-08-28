"Укренерго" подало до арбітражу на Росію через активи в окупованому Криму

Фото: Укренерго (УНІАН)

Компанія вимагає компенсації за майно на інвестиції

НЕК "Укренерго" повідомила Російську Федерацію про передачу до арбітражного суду вимог в спорі щодо незаконного захоплення своїх інфраструктурних об’єктів на території Криму. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, "Укренерго" вимагає компенсації за порушення Росією міждержавної угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Також до вимог входить компенсація шкоди від незаконної експропріації інвестицій "Укренерго" в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист.

"Вимоги "Укренерго" виникли після захоплення Росією активів, майна та бізнесу компанії в результаті незаконної окупації та спроби анексії Криму у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Раніше, у квітні 2018 року, найвищим посадовим особам РФ було вручено офіційні письмові повідомлення НЕК "Укренерго" про інвестиційний спір в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Росією та Україною. Їх метою було проведення консультацій та переговорів з представниками Росії для вирішення спору шляхом переговорів. Але російська сторона не надала відповіді.

У зв’язку з цим 27 серпня 2019 року "Укренерго" передало спір на вирішення до арбітражного суду (ad hoc) відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі від 15 грудня 1976 року (ЮНСІТРАЛ). Наступним кроком стане формування складу арбітражного трибуналу для розгляду цього спору.

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.