В "Укрэнерго" обновили графики отключения света на 26 ноября

В Украине во вторник, 26 ноября, по-прежнему будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать утром и после обеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 26 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

07:00 – 10:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Как напомнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Известно, что аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также следует отметить, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.

Возврат графиков отключения света в Украине

В воскресенье утром, 17 ноября, Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к возвращению графиков отключения электроэнергии.

Также 21 ноября российские войска повторно атаковали энергосистему страны, тогда вводились экстренные графики отключения света.