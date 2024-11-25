ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В "Укренерго" оновили графіки відключення світла на 26 листопада

Понеділок 25 листопада 2024 18:31
UA EN RU
В "Укренерго" оновили графіки відключення світла на 26 листопада Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 26 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 26 листопада, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати вранці та після обіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 26 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 07:00 - 10:00 - одна черга відключень;
  • 14:00 - 21:00 - одна черга відключень.

Як нагадали в "Укренерго", причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Відомо, що аварійно-відновлювальні роботи все ще тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго.

Повернення графіків відключення світла в Україні

У неділю вранці, 17 листопада, Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до повернення графіків відключення електроенергії.

Також 21 листопада російські війська повторно атакували енергосистему країни, тоді вводились екстрені графіки відключення світла.

А ось сьогодні світла в Україні було більше - світло вимикали лише в однієї черги за раз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
NEWS
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського