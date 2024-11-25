В "Укренерго" оновили графіки відключення світла на 26 листопада

В Україні у вівторок, 26 листопада, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати вранці та після обіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 26 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

07:00 - 10:00 - одна черга відключень;

14:00 - 21:00 - одна черга відключень.

Як нагадали в "Укренерго", причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Відомо, що аварійно-відновлювальні роботи все ще тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго.

Повернення графіків відключення світла в Україні

У неділю вранці, 17 листопада, Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до повернення графіків відключення електроенергії.

Також 21 листопада російські війська повторно атакували енергосистему країни, тоді вводились екстрені графіки відключення світла.