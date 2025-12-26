ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Пятница 26 декабря 2025 11:50
UA EN RU
Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова аварийные отключения света и по графикам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 26 декабря, действуют как аварийные отключения света, так и по графикам. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.

РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как сообщили в компании, в Украине 26 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключать свет будут в большинстве регионов Украины.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Аварийные отключения

По состоянию на 11:30 аварийные графики введены в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Отключения по графикам

Киев

Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30.

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают светАварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Фото: графики отключений света для Киева на 26 декабря (t.me/dtek_ua)

Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают светАварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Днепропетровская область

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают светАварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Житомирская область

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Запорожская область

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются такими:

  • очередь 1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00;
  • очередь 1.2: 03:00 - 07:30, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00;
  • очередь 2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
  • очередь 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • очередь 3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • очередь 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
  • очередь 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
  • очередь 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • очередь 5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • очередь 6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
  • очередь 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30.

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 26 декабря в области:

  • с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
  • с 06:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Тернопольской области

Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:

  • на официальном сайте (в разделе "Перерывы в электроснабжении");
  • в Facebook.

Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)

Графики отключений в Хмельницкой области

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Хмельницкой области (инфографика: hoe.com.ua)

Графики отключений в Черновицкой области

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)

Графики отключений в Черниговской области

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

Графики отключений на 26 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну