Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет

В Украине сегодня, 26 декабря, действуют как аварийные отключения света, так и по графикам. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.

РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как сообщили в компании, в Украине 26 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключать свет будут в большинстве регионов Украины.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Аварийные отключения

По состоянию на 11:30 аварийные графики введены в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Отключения по графикам

Киев

Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;

1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;

2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;

2.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 22:00;

3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;

5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30;

6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;

6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 26 декабря (t.me/dtek_ua)

Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 26 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Днепропетровская область

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 26 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Житомирская область

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 26 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Запорожская область

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются такими:

очередь 1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00;

очередь 1.2: 03:00 - 07:30, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00;

очередь 2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

очередь 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

очередь 3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

очередь 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

очередь 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

очередь 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

очередь 5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

очередь 6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

очередь 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30.

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключений на 26 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 26 декабря в области:

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

с 06:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;

с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 26 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)