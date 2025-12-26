Аварийно и по графикам: где и как сегодня в Украине выключают свет
В Украине сегодня, 26 декабря, действуют как аварийные отключения света, так и по графикам. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.
РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.
Что говорят в "Укрэнерго"
Как сообщили в компании, в Украине 26 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключать свет будут в большинстве регионов Украины.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Аварийные отключения
По состоянию на 11:30 аварийные графики введены в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Отключения по графикам
Киев
Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 22:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 26 декабря (t.me/dtek_ua)
Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 26 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Днепропетровская область
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 26 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Житомирская область
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений на 26 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)
Запорожская область
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются такими:
- очередь 1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00;
- очередь 1.2: 03:00 - 07:30, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
- очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00;
- очередь 2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
- очередь 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
- очередь 3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
- очередь 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
- очередь 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
- очередь 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
- очередь 5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
- очередь 6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
- очередь 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30.
Графики отключений в Кировоградской области
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
на официальном сайте;
в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
через "Поиск отключений по адресу".
Графики отключений на 26 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)
Графики отключений в Черкасской области
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Графики отключений в Николаевской области
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Графики отключений в Полтавской области
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 26 декабря в области:
- с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
- с 06:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;
- с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений в Ровенской области
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Графики отключений в Сумской области
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Графики отключений на 26 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)
Графики отключений в Тернопольской области
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Графики отключений на 26 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)
Графики отключений в Хмельницкой области
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Графики отключений на 26 декабря в Хмельницкой области (инфографика: hoe.com.ua)
Графики отключений в Черновицкой области
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Графики отключений на 26 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)
Графики отключений в Черниговской области
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключений на 26 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)