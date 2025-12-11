RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

"Укрэнерго" назвало критический температурный сценарий для энергетики на зиму

Фото: как будет работать энергосистема в случае длительных морозов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Длительный период сильных морозов может повлечь необходимость введения как аварийных, так и почасовых отключений света по всей стране.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, критической для энергосистемы является как минимум неделя с температурами - 10 градусов и ниже, когда потребление электроэнергии существенно возрастет. В таком режиме покрыть потребности энергосистемы будет невозможно ни за счет импорта, ни внутренних источников генерации.

Зайченко отметил, что в случае таких условий придется применять графики аварийных и почасовых отключений.

В то же время он подчеркнул, что существенного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней не ожидается, ведь с ростом потребления увеличивается нагрузка и на те участки сети, которые уже подпадают под графики почасовых отключений.

"Больше четырех очередей вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре", - добавил руководитель "Укрэнерго".

 

Проблемы с электричеством в Киеве

Как писало РБК-Украина со ссылкой на директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, проблемы с энергоснабжением в Киеве в конце первой декады декабря возникли из-за разрушения систем передачи электроэнергии.

Ограничения произошли из-за повреждения двух объектов на высоковольтных линиях, уточнил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 6 декабря РФ осуществила масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой отключения света усилились. Под ударом были объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщал, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация наблюдалась в Черниговской и Донецкой областях.

ЭлектроэнергияУкрэнергоГрафики отключения света