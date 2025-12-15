"Укрэнерго" назвало графики отключений на 16 декабря: касаются не всех областей

Во вторник, 16 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Они будут касаться не всех областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
В течение суток графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Укрэнерго" объяснило, что причиной ограничений являются последствия массированных российских ударов по энергетике Украины. При этом количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано.
Всех украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать о времени и объеме применения отключений по определенному адресу можно на официальных страницах облэнерго.
Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что сейчас по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений света. По ее словам, такая ситуация будет сохраняться длительное время, однако Кабмин работает над тем, чтобы сократить отключения.
По данным РБК-Украина, сокращать продолжительность отключений планируют за счет сокращения количество объектов критической инфраструктуры.
Также отметим, что в ночь на 13 декабря россияне нанесли ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины. В частности, по данным Минэнерго, под атакой оказались энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
РБК-Украина также писало, что в ДТЭК объяснили разницу между блэкаутом и экстренными отключениями света. Экстренные отключения - это контролируемая мера, которая не означает полного коллапса энергосистемы. Блэкаут - это полный распад системы с долгим восстановлением.