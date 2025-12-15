"Укрэнерго" назвало графики отключений на 16 декабря: касаются не всех областей

В течение суток графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" объяснило, что причиной ограничений являются последствия массированных российских ударов по энергетике Украины. При этом количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано.

Всех украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать о времени и объеме применения отключений по определенному адресу можно на официальных страницах облэнерго.