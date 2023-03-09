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В Укрэнерго назвали регионы, где самая сложная ситуация с энергоснабжением

Фото: в Укрэнерго назвали регионы, где самая сложная ситуация с энергоснабжением (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Коммунальные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий ракетных обстрелов по инфраструктуре Украины. Однако в Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением остается достаточно сложной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Так, на 19:00 в Житомирской области удалось возобновить питание критической инфраструктуры. Однако там все еще продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях.

"Впрочем, ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области", - говорится в сообщении.

В Харьковской области специалисты также работают над возобновлением энергоснабжения. Им удалось заживить критическую инфраструктуру, отвечающую за поставку воды и отопления.

"Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", - рассказали в Укрэнерго.

При этом в Одесской области задействованы плановые графики отключений. А вот в Днепропетровской области сетевых ограничений нет.

Всего в четверг кафиры выпустили по Украине 81 ракету и 8 "Шахед". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 беспилотника.

Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.

Также сегодня россияне выпустили по Харькову 11 ракет. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры, в результате чего в городе отсутствует вода, свет и тепло.

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