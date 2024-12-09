В "Укрэнерго" экстренно продлили действие графиков отключения света

В Украине вечером понедельника, 9 декабря, были внесены изменения в действие графиков отключения света. Их продолжительность продлили до 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и ряд облэнерго.

Как сообщили в ДТЭК, из-за указания "Укрэнерго" сегодня графики отключения электроэнергии действуют с 08:00 до 21:00. При этом в Киеве график отключения продлен до 22:00.

Третий раз за сутки в Кировоградской области изменили график почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает АО "Черниговоблэнерго", в регионе, по указанию НЭК "Укрэнерго", применение одной очереди отключений продлевается до 21:00.

По указанию НЭК "Укрэнерго" на Черниговщине в течение 9 декабря продолжит действовать график почасовых отключений электроэнергии.

Следует напомнить, что сегодня утром в Киеве и ряде областей также была изменена продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.

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