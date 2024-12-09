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В "Укренерго" екстрено подовжили дію графіків відключення світла

Понеділок 09 грудня 2024 19:14
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В "Укренерго" екстрено подовжили дію графіків відключення світла Ілюстративне фото: в Україні 9 грудня змінили дію графіків відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері понеділка, 9 грудня, було внесено зміни у дію графіків відключення світла. Їх тривалість подовжили до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та низку обленерго.

Відключення у Чернігові та області

За вказівкою НЕК "Укренерго" на Чернігівщині протягом 9 грудня продовжить діяти графік погодинних відключень електроенергії.

Як повідомляє АТ "Чернігівобленерго", в регіоні, за вказівкою НЕК "Укренерго", застосування однієї черги відключень подовжується до 21:00.

Графіки погодинних відключень електроенергії на Чернігівщині: які черги планують вимикати 9 грудня

Відключення у Кіровоградській області

Втретє за добу у Кіровоградській області змінили графік погодинних відключень електроенергії.

Зміни на 18:30:

  • 1 черга: 08:00-10:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00;
  • 2 черга: 12:00-14:00;
  • 3 черга: 12:00-14:00, 16:00-18:00;
  • 4 черга: 10:00-12:00, 18:00-20:00;
  • 5 черга: 10:00-12:00, 14:00-16:00;
  • 6 черга: 14:00-16:00.

В &quot;Укренерго&quot; екстрено подовжили дію графіків відключення світла

Відключення від ДТЕК

Як повідомили у ДТЕК, через вказівку "Укренерго" сьогодні графіки відключення електроенергії діють з 08:00 до 21:00. При цьому у Києві графік відключення подовжено до 22:00.

Варто нагадати, що сьогодні вранці у Києві та низці областей також було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії.

Раніше ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні запроваджувались екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.

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