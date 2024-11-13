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Троих независимых членов набсовета "Укрэнерго" назначат в ближайшие дни

Киев, Среда 13 ноября 2024 06:15
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Троих независимых членов набсовета "Укрэнерго" назначат в ближайшие дни Набсовет "Укрэнерго" назначат в ближайшие дни (фото: "Укрэнерго")
Автор: Юрий Дощатов

Трое независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" могут быть назначены в ближайшие дни – шорт-лист кандидатов уже составлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с проведением конкурса по отбору независимых членов набсовета компании.

"Шорт-лист уже готов. Он на днях будет рассмотрен номинационным комитетом и передан правительству для назначения", – сказал собеседник издания.

По информации РБК-Украина, список претендентов на вхождение в состав набсовета "Укрэнерго" в качестве независимых членов состоит из 9 человек. Все они иностранные граждане, хотя в конкурсе принимали участие и представители Украины, в том числе бывшие руководители крупных энергокомпаний.

"В финал вышли только иностранцы. Из них Кабмин должен будет назначить трех независимых членов набсовета компании", – отметил собеседник.

Источники издания, знакомые с персональным составом кандидатов, сказали, что в основном они являются достойными профессионалами высокого уровня.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре Владимир Кудрицкий покинул пост главы НЭК "Укрэнерго". После этого два независимых члена наблюдательного совета оператора выступили с заявлением, что увольнение имеет якобы политический подтекст, и заявили об отставке.

Набсовет "Укрэнерго" состоит из 7 человек. Трое представителей государства – Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко – продолжают работать в НС.

Из четырех независимых членов Деян Остоич был исключен из состава НС в 2022 году, Педер Андреасен, Даниэль Доббени подали в отставку после увольнения Кудрицкого. Полномочия Романа Пионковского истекают 9 декабря, и новый независимый член НС вместо него тоже должен быть назначен по итогам конкурса.

Европейское энергетическое сообщество высказалось за необходимость назначить всех 4-х независимых членов НС "Укрэнерго" до 9 декабря. МВФ внес назначение НС компани до конца года в перечень структурных маяков для продолжения программы финансирования Украины EFF.

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