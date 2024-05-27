Украину снова может накрыть пустынная пыль, - синоптик

Синоптик предупреждает, что пыль может произвести:

помутнения неба;

незначительного ухудшения дальности видимости;

слабовыраженных "грязных" дождей.

Фото: Украину снова может накрыть пустынная пыль (meteoprog.com)

"В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (V класс)", - отмечает синоптик.

Пустынная пыль

Стоит отметить, что с начала текущего года Украину уже не впервые накрывает пустынная пыль. Например, в конце марта на страну распространился теплый воздух африканского происхождения, а уже вскоре добрался и пыль из Сахары.

Синоптики предупреждали, что непогода может быть вредной для людей, страдающих от респираторных заболеваний, пожилых людей и детей.

Также пыль снова накрывала Украину в конце апреля. Тогда же очевидцы рассказывали о желтоватых облаках и жаловались на "грязный" дождь.