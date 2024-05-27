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Украину снова может накрыть пустынная пыль, - синоптик

Фото: Украину снова может накрыть пустынная пыль (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 27 по 28 мая Украину может накрыть пыль из пустынных районов Средней Азии. Возможно помутнение неба и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meteoprog.

Синоптик предупреждает, что пыль может произвести:

  • помутнения неба;
  • незначительного ухудшения дальности видимости;
  • слабовыраженных "грязных" дождей

Фото: Украину снова может накрыть пустынная пыль (meteoprog.com)

"В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (V класс)", - отмечает синоптик.

Пустынная пыль

Стоит отметить, что с начала текущего года Украину уже не впервые накрывает пустынная пыль. Например, в конце марта на страну распространился теплый воздух африканского происхождения, а уже вскоре добрался и пыль из Сахары. 

Синоптики предупреждали, что непогода может быть вредной для людей, страдающих от респираторных заболеваний, пожилых людей и детей. 

Также пыль снова накрывала Украину в конце апреля. Тогда же очевидцы рассказывали о желтоватых облаках и жаловались на "грязный" дождь

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