Ситуация со светом улучшается. Какие графики ждут украинцев 8 декабря

Ситуация с электроэнергией в Украине улучшается. В частности, завтра, 8 декабря, свет будут выключать всего на четыре часа в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

В "Укрэнерго" объяснили, что завтра продолжительность графиков отключения света будет значительно короче, чем до этого. В частности:

для бытовых потребителей - одна очередь отключений с 14:00 до 18:00;

для промышленности и бизнеса - применение графиков ограничения мощности с 09:00 до 19:00.

В компании объяснили, что благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в "Укрэнерго".

Несмотря на улучшение ситуации, украинцев все равно просят потреблять электроэнергию бережливо.