Синоптик дала прогноз на сегодня, рассказав, когда погода в Украине изменится

Сегодня, 24 сентября, Украина станет одной из самых теплых стран Европы. Максимально температура может подняться до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"24 сентября Украина будет одной из самых теплых стран Европы, везде будет светить солнце, без дождя, преимущественно ясно", - рассказала она.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять +22...+26 градусов.

"А где солнце крепче блеснет, и до +26...+28 градусов", - добавила синоптик.

Когда погода изменится

В Киеве 24 сентября будет солнечным и теплым около +25 градусов.

"В ближайшее время так и будет, с незначительными колебаниями. 28 и 29 сентября погода начнет меняться", - предупредила Диденко.