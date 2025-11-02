Дожди и туманы накроют страну: каким будет начало ноября в Украине (карты)
Следующая неделя в Украине начнется дождями в большинстве областей. Однако ближе к выходным ожидается прояснение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 3 ноября, в Украине ожидается переменная облачность.
Осадков не прогнозируется, кроме западных областей, где днем местами пройдут умеренные дожди, а в Карпатах - значительные осадки. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром возможен туман, который может усложнить видимость на дорогах.
Ветер - преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью от +3 до +8 градусов, днем - от +11 до +16 градусов.
Во вторник, 4 ноября, в большинстве регионов ожидаются осадки. Небольшое прояснение возможно в западных областях.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +4... +12 градусов;
- в восточных областях - от +4...+13 градусов;
- в центральных областях - от +5...+13 градусов;
- в южных областях - от +7...+18 градусов;
- в западных областях - от +4...+13 градусов.
В среду, 5 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Однако западные области ожидает прояснение.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5... +12 градусов;
- в восточных областях - от +4...+13 градусов;
- в центральных областях - от +5...+13 градусов;
- в южных областях - от +6...+15 градусов;
- в западных областях - от +3...+12 градусов.
В четверг, 6 ноября, в Украине - преимущественно облачно. Осадки не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +3... +13 градусов;
- в восточных областях - от +2...+12 градусов;
- в центральных областях - от +4...+13 градусов;
- в южных областях - от +6...+14 градусов;
- в западных областях - от +3...+14 градусов.
В пятницу, 7 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление и прояснения.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +3... +13 градусов;
- в восточных областях - от +2...+15 градусов;
- в центральных областях - от +3...+14 градусов;
- в южных областях - от +6...+15 градусов;
- в западных областях - от +3...+15 градусов.
Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре уже обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.