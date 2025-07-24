В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет жарче всего

Завтра, 25 июля, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы на запад и север Украины. На остальной территории сохранится жара до +35°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление синоптика Натальи Диденко.
В пятницу, 25 июля, в Украину заходит атмосферный фронт, который затронет прежде всего западные области.
В течение дня и ближе к вечеру дожди с грозами распространятся на:
На северо-западе страны ожидается очаг прохлады, где температура снизится на несколько градусов.
В то же время в большинстве регионов будет сухо и жарко. По прогнозам синоптика, температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +28...+32°C, а на юге - до +35°C.
Не забывайте брать на прогулку достаточное количество воды, а также наносить на открытые участки тела SPF. В часы наибольшей жары, с 10:00 до 16:00 стоит воздерживаться от долгого пребывания под палящим солнцем и перейти в тень или помещения, которые охлаждаются.
В столице ночью осадков не предвидится, но днем возможны локальные грозовые дожди, температура ожидается до +30°C и выше. Киевлянам и гостям столицы стоит взять зонтик, если собираетесь гулять по городу.
Ощутимое ослабление жары прогнозируют только после 31 июля.
Заметим, что лето в самом разгаре, а это значит, что время загара, пляжного сезона и отдыха уже пришло.
Несмотря на то, что в этом году тепло пришло в Украину значительно позже, стоит вспомнить основные правила поведения у воды.
Кроме того, РБК-Украина объясняло, кому и когда нужно использовать SPF.
Нельзя забывать и о риске теплового удара во время длительного пребывания на открытом солнце. Важно уметь распознать опасное состояние, которое может закончиться потерей сознания или даже угрозой жизни, и знать что делать до приезда скорой.
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