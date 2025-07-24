В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет жарче всего

В пятницу, 25 июля, в Украину заходит атмосферный фронт, который затронет прежде всего западные области.

В течение дня и ближе к вечеру дожди с грозами распространятся на:

Житомирскую,

Черниговскую,

Киевскую области.

На северо-западе страны ожидается очаг прохлады, где температура снизится на несколько градусов.

В то же время в большинстве регионов будет сухо и жарко. По прогнозам синоптика, температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +28...+32°C, а на юге - до +35°C.

Не забывайте брать на прогулку достаточное количество воды, а также наносить на открытые участки тела SPF. В часы наибольшей жары, с 10:00 до 16:00 стоит воздерживаться от долгого пребывания под палящим солнцем и перейти в тень или помещения, которые охлаждаются.

В столице ночью осадков не предвидится, но днем возможны локальные грозовые дожди, температура ожидается до +30°C и выше. Киевлянам и гостям столицы стоит взять зонтик, если собираетесь гулять по городу.

Ощутимое ослабление жары прогнозируют только после 31 июля.