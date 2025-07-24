В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде найгарячіше

Завтра, 25 липня, атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози на захід і північ України. На решті території збережеться спека до +35°C.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву синоптика Наталку Діденко.
У п’ятницю, 25 липня, в Україну заходить атмосферний фронт, який торкнеться насамперед західних областей.
Протягом дня та ближче до вечора дощі з грозами поширяться на:
На північному заході країни очікується осередок прохолоди, де температура знизиться на кілька градусів.
Водночас у більшості регіонів буде сухо та спекотно. За прогнозами синоптика, температура повітря по країні коливатиметься в межах +28…+32°C, а на півдні - до +35°C.
Не забувайте брати на прогулянку достатню кількість води, а також наносити на відкриті ділянки тіла SPF. В години найбільшої спеки, з 10:00 до 16:00 варто утримуватись від довгого перебування під палючим сонцем і перейти в тінь чи приміщення, що охолоджуються.
У столиці вночі опадів не передбачається, але вдень можливі локальні грозові дощі, температура очікується до +30°C і вище. Киянам та гостям столиці варто взяти парасольку, якщо збираєтеся гуляти містом.
Відчутне послаблення спеки прогнозують лише після 31 липня.
Зауважимо, що літо в самому розпалі, а це означає що час засмаги, пляжного сезону та відпочинку вже прийшов.
Попри те, що цього року тепло прийшло до України значно пізніше, варто згадати основні правила поведінки біля води.
Крім того, РБК-Україна пояснювало, кому та коли потрібно використовувати SPF.
Не можна забувати й про ризик теплового удару під час тривалого перебування на відкритому сонці. Важливо вміти розпізнати небезпечний стан, що може закінчитися втратою свідомості чи навіть загрозою життю, і знати що робити до приїзду швидкої.
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