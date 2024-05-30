Без алкоголя, но с SPF. Медики рассказали, как избежать беды возле водоемов

Уже в эти выходные к нам придет лето, а это пора загара, пляжного сезона и отдыха. Несмотря на то, что в этом году тепло пришло в Украину значительно раньше, еще не поздно вспомнить основные правила поведения у воды.

Подробнее о том, что следует взять с собой в водоемы, и как действовать в случае несчастного случая на воде, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Основные правила нахождения у водоемов

Алкоголь к реке: брать или не брать

Помощь при утоплении

Основные правила нахождения у водоемов

Все мы любим иногда отдохнуть, кто-то предпочитает домашнюю атмосферу, а кто-то, как только потеплело, собирается к реке. Если же вы человек второй категории, то советуем вам запомнить несколько основных правил, которые помогут вам и вашим родным избежать беды у водоемов.

При выборе пляжа стоит выбрать оборудованное для этого место, которое соответствует требованиям безопасности.

Не позволяйте детям купаться без присмотра. Взрослый должен находиться на расстоянии вытянутой руки, чтобы быть готовым немедленно оказать помощь.

В Министерстве здравоохранения отметили, что ребенок может тонуть и при этом не звать на помощь. Будьте готовы в такой ситуации немедленно помочь.

Лучшее время для отдыха - днем при спокойной безветренной погоде. Рекомендуемая температура воды не ниже +18 °C, воздух не ниже +24 °C.

Рекомендуемое непрерывное пребывание в воде - не более 15 минут.

Входите в воду постепенно. Организм должен привыкнуть к температуре - так вам удастся избежать спазмов, что особенно опасно на воде.

Не ныряйте в местах, где неизвестны глубина и состояние дна.

Не заплывайте за границу купания в акватории, огражденную буями.

Не пытайтесь подплыть к моторным судам, парусникам, гребным лодкам и другим плавсредствам.

Алкоголь к реке: брать или не брать

"Когда на улице нещадно жжет, люди часто выбирают отдых на берегу реки или другого водоема. Кроме солнцезащитного крема и коврика всегда возникает вопрос, что положить в корзину для пикника. Рассказываем, почему с собой не стоит брать алкогольные напитки", - отметили в Минздраве.

По данным министерства, употребление алкоголя усугубляет умственные и физические способности, а также влияет на способность принимать решения. Это может иметь критические последствия для вас и ваших родных.

Главный риск от употребления алкоголя на солнце - обезвоживание. Когда в жаркую погоду вы пьете алкоголь, температура вашего тела растет быстрее обычного и организм начинает охлаждаться, обильно отдавая воду через пот.

Кроме того, крепкие напитки являются диуретиками - они через мочу выводят большее количество жидкости, чем организм получает. Если ваша моча темного цвета - это признак обезвоживания.

Обезвоживание влечет за собой еще одну проблему - тепловой удар. Организм, теряющий воду сверх нормы, не может эффективно охлаждаться. Если вы при этом еще находитесь на солнце, то вам грозит тепловой удар.

"По данным ГСЧС от 25 до 50% случаев смертельных случаев на воде среди взрослых и детей связаны с употреблением алкоголя", - подчеркнули в Минздраве.

Алкоголь снижает координацию и рефлексы и влияет на способность адекватно оценивать собственные силы и расстояние. Именно по этим причинам происходит большинство утоплений.

" Ни в коем случае в состоянии алкогольного опьянения не уходите купаться, особенно наедине, вечером или ночью. Тогда даже если вы начнете тонуть, никто не сможет вовремя помочь", - подчеркнули в министерстве.

Помощь при утоплении

Национальная служба здоровья Украины подчеркнула, что своевременная медицинская помощь при утоплении помогает сохранить жизнь человека.

"Перед тем как помочь тонущему человеку - убедитесь в отсутствии опасности для вас", - подчеркнули в НСЗУ.

Если пострадавший в воде:

пользуйтесь спасательным жилетом, кругом или надувным матрасом,

приближаться к пострадавшему нужно со спины. При этом следует успокоить его и объяснить, что вы в состоянии оказать помощь,

- если человек без сознания - переверните его на спину и транспортируйте на берег.

На берегу у пострадавшего без сознания необходимо проверить наличие дыхания.

если дыхания нет - начните сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание,

вызовите бригаду экстренной медицинской помощи - 103.

Для того чтобы сделать непрямой массаж сердца:

положите потерпевшего на ровную, жесткую поверхность;

положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;

выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;

произведите не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.

Если пострадавший дышит, до прибытия бригады экстренной медицинской помощи нужно зафиксировать шейный отдел позвоночника и при необходимости обеспечить проходимость дыхательных путей, согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.

Обязательно дождитесь медиков, ведь осложнения от утопления могут проявиться не сразу.