"Пантенол" нельзя наносить на ожог: как правильно использовать препарат

Уже долгое время первой помощью при ожогах считается "Пантенол". Этот препарат есть почти в каждой домашней аптечке и именно его рекомендуют фармацевты, однако врачи говорят, что применять "Пантенол" непосредственно на рану нельзя.

Подробнее об использовании "Пантенола" и как правильно действовать в случае получения ожогов, - в материале РБК-Украина .

Содержание:

Что такое "Пантенол"

"Пантенол" - это лекарственное средство, изготавливаемое на основе декспантенола (провитамин B₅), что в свою очередь является производной формой и спиртовым аналогом пантотеновой кислоты.

В процессе метаболизма в организме декспантенол окисляется до пантотеновой кислоты, обладающей регенерирующим и дерматопротекторным действием.

В современном мире декспантенол, также известный под такими торговыми названиями, как "Пантенол", "D-Пантенол" и "Бепантен" часто используется как первая помощь при получении солнечных или других термических ожогов.

Почему его нельзя использовать на рану

Для того, чтобы разобраться, почему нельзя использовать данное средство непосредственно на рану стоит ознакомиться с составом препарата.

Основным веществом, как было упомянуто ранее, является декспантенол, однако, дополнительно к нему также используются такие вещества, как:

Спирт цетостеариловый (тип А) эмульгированный - способствует однородности раствора;

Макроголглицерол кокоат - поверхностно-активное вещество, которое регулирует пенообразование;

Метилпарабен (Е218) - консервант;

Пропиленгликоль - растворитель, обладающий бактерицидными свойствами;

Калия дигидрофосфат - регулирует кислотность среды;

Натрий фосфат додекагидрат - используется, как вспомогательное вещество;

Вода очищенная;

Тетрафторэтан - средство, обеспечивающее холод.

Спирт цетостеариловый используют в производстве кремов и мазей как загуститель. Вследствие увеличения вязкости эмульсий он повышает их стабильность. Однако это очень негативно действует на ожоговую рану.

"Другие вспомогательные вещества не нуждаются в комментариях, за исключением воды и тетрафторэтана. Если бы в этом чудо средстве присутствовали только два вещества - вода и тетрафторэтан то он бы действительно назывался спрей противоожоговый", - отмечают парамедики.

Зная состав препарата, можно определить, что данное средство является ранозаживляющим, как это и указано на упаковке данного лекарственного средства. Как объясняет Всеукраинский союз парамедиков, ожоговая рана начинает заживать примерно с 5-го дня, а иногда и позже, а значит целесообразно использовать "Пантенол" только с 5-го дня.

"И напоследок. Без химии, только физика. Нанося на рану (горячую рану) "Пантенол", вы перекрываете единственный верный путь для охлаждения этой раны. Ей некуда отдавать тепло, только внутрь, углубляя ожог", - отметили парамедики.

Что еще не стоит наносить на рану при ожогах

Если вы получили солнечный или другой термический ожог, следует знать не только как правильно помочь организму, но и как не навредить.

Для этого следует запомнить, что после получения ожога категорически запрещено:

смазывать пораженный участок мазями, кремами, жиром, "Пантенолом", "Бепантеном", "Спасителем", яйцом, сметаной, кефиром, растительным маслом или другими средствами народной медицины;

прокалывать или раскрывать образовавшиеся на коже пузыри;

охлаждать пораженный участок ледяной водой или льдом;

снимать одежду с человека, получившего тяжелый термический ожог.

Что же стоит делать при получении ожога

Узнав, чего нельзя делать, возникает вполне логичный вопрос, а что же делать, если уже обжегся?

Всеукраинский союз парамедиков отмечает, что место ожога необходимо охлаждать и увлажнять. То же самое делает наш организм, когда на ожоговой поверхности выделяется жидкость.

Заметим, что для увлажнения и охлаждения существует множество специальных ожоговых гелей и ожоговых повязок. Эти повязки или гель просто нанесите на пораженный участок, и болевой синдром сразу уменьшится или даже совсем исчезнет.

Если у вас под рукой не оказалось ничего из вышеперечисленного, просто охлаждайте и смачивайте рану. Для этого можно держать место ожога под проточной водой, или наложить на пораженную поверхность мокрую повязку.

Кроме этого для охлаждения и увлажнения можно использовать также емкость с водой, однако следите, чтобы вода не нагревалась, а оставалась прохладной. Для этого время от времени можно заменять воду.

Температура воды должна быть именно прохладной, не стоит погружать рану в ледяную воду, или охлаждать воду с помощью кубиков льда.