В Украину идет потепление со штормовым ветром: синоптик предупредила об изменении погоды
Ближайшей ночью в Украине еще сохранится мороз, особенно на востоке и северо-востоке, однако уже с понедельника, 26 января, температура воздуха начнет повышаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Морозная ночь на востоке и северо-востоке
В ночь на 26 января на востоке и северо-востоке Украины ожидается до -14 градусов, а на крайнем востоке местами мороз усилится до -16 градусов.
В большинстве областей температура составит от -3 до -8 градусов.
На западе и юге страны ночь будет значительно мягче - около нуля или с небольшими "плюсами", исключением станет лишь Запорожская область, где холод задержится дольше.
Днем - оттепель в части регионов
В течение дня понедельника, 26 января, в Украине ощутимо потеплеет.
- Запад и юг: от 0 до +5 градусов.
- Большая часть страны: от 0 до -5 градусов.
- Северо-восток: от -6 до -12 градусов.
Где ждать осадки
Снег и мокрый снег прогнозируются:
- в центральных областях,
- на юге Украины (местами с дождем),
- местами на севере.
На западе и востоке существенных осадков не предвидится.
Главная опасность дня - сильный ветер
Особенностью понедельника станет сильный юго-восточный ветер, местами со штормовыми порывами. Синоптики призывают граждан быть осторожными, ведь ветер будет существенно снижать температуру комфорта.
Погода в Киеве
В столице также произойдет смена воздушных масс. В ночь на 26 января температура снизится до -10 градусов, днем ожидается от -2 до -4 градусов.
Будет облачно, возможен небольшой мокрый снег или даже ледяной дождь. Сильный ветер сделает погоду более дискомфортной - киевлянам советуют теплее одеваться.
Что дальше с погодой
По словам Наталки Диденко, вся следующая неделя в Украине будет теплой и влажной. В то же время в конце месяца возможны изменения.
По предварительным прогнозам, 31 января - 1 февраля в Украине снова вероятно ощутимое похолодание.
Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.