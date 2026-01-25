ua en ru
В Украину идет потепление со штормовым ветром: синоптик предупредила об изменении погоды

Украина, Воскресенье 25 января 2026 13:15
В Украину идет потепление со штормовым ветром: синоптик предупредила об изменении погоды
Автор: Наталья Кава

Ближайшей ночью в Украине еще сохранится мороз, особенно на востоке и северо-востоке, однако уже с понедельника, 26 января, температура воздуха начнет повышаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Морозная ночь на востоке и северо-востоке

В ночь на 26 января на востоке и северо-востоке Украины ожидается до -14 градусов, а на крайнем востоке местами мороз усилится до -16 градусов.

В большинстве областей температура составит от -3 до -8 градусов.

На западе и юге страны ночь будет значительно мягче - около нуля или с небольшими "плюсами", исключением станет лишь Запорожская область, где холод задержится дольше.

Днем - оттепель в части регионов

В течение дня понедельника, 26 января, в Украине ощутимо потеплеет.

  • Запад и юг: от 0 до +5 градусов.
  • Большая часть страны: от 0 до -5 градусов.
  • Северо-восток: от -6 до -12 градусов.

Где ждать осадки

Снег и мокрый снег прогнозируются:

  • в центральных областях,
  • на юге Украины (местами с дождем),
  • местами на севере.

На западе и востоке существенных осадков не предвидится.

Главная опасность дня - сильный ветер

Особенностью понедельника станет сильный юго-восточный ветер, местами со штормовыми порывами. Синоптики призывают граждан быть осторожными, ведь ветер будет существенно снижать температуру комфорта.

Погода в Киеве

В столице также произойдет смена воздушных масс. В ночь на 26 января температура снизится до -10 градусов, днем ожидается от -2 до -4 градусов.

Будет облачно, возможен небольшой мокрый снег или даже ледяной дождь. Сильный ветер сделает погоду более дискомфортной - киевлянам советуют теплее одеваться.

Что дальше с погодой

По словам Наталки Диденко, вся следующая неделя в Украине будет теплой и влажной. В то же время в конце месяца возможны изменения.

По предварительным прогнозам, 31 января - 1 февраля в Украине снова вероятно ощутимое похолодание.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

