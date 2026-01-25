ua en ru
В Україну йде потепління зі штормовим вітром: синоптик попередила про зміну погоди

Україна, Неділя 25 січня 2026 13:15
В Україну йде потепління зі штормовим вітром: синоптик попередила про зміну погоди Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 26 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Найближчої ночі в Україні ще утримається мороз, особливо на сході та північному сході, однак уже з понеділка, 26 січня, температура повітря почне підвищуватися.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Морозна ніч на сході та північному сході

У ніч проти 26 січня на сході та північному сході України очікується до -14 градусів, а на крайньому сході місцями мороз посилиться до -16 градусів.

У більшості областей температура становитиме від -3 до -8 градусів.

На заході та півдні країни ніч буде значно м’якшою - близько нуля або з невеликими "плюсами", винятком стане лише Запорізька область, де холод затримається довше.

Вдень - відлига в частині регіонів

Упродовж дня понеділка, 26 січня, в Україні відчутно потеплішає.

  • Захід і південь: від 0 до +5 градусів.
  • Більша частина країни: від 0 до -5 градусів.
  • Північний схід: від -6 до-12 градусів.

Де чекати опади

Сніг та мокрий сніг прогнозуються:

  • у центральних областях,
  • на півдні України (місцями з дощем),
  • подекуди на півночі.

На заході та сході істотних опадів не передбачається.

Головна небезпека дня - сильний вітер

Особливістю понеділка стане сильний південно-східний вітер, місцями зі штормовими поривами. Синоптики закликають громадян бути обережними, адже вітер суттєво знижуватиме температуру комфорту.

Погода в Києві

У столиці також відбудеться зміна повітряних мас. У ніч на 26 січня температура знизиться до -10 градусів, удень очікується від -2 до -4 градусів.

Будe хмарно, можливий невеликий мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Сильний вітер зробить погоду більш дискомфортною - киянам радять тепліше вдягатися.

Що далі з погодою

За словами Наталки Діденко, весь наступний тиждень в Україні буде теплим і вологим. Водночас наприкінці місяця можливі зміни.

За попередніми прогнозами, 31 січня - 1 лютого в Україні знову ймовірне відчутне похолодання.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.

