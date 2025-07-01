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В Украину идет волна жары: синоптик предупредила о погоде на начало июля

Вторник 01 июля 2025 07:00
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В Украину идет волна жары: синоптик предупредила о погоде на начало июля Иллюстративное фото: синоптик предупредила о погоде на начало июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине уже в ближайшие дни ожидается жара. Однако сегодня температура воздуха ожидается до +25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По словам Диденко, "аномальная" жара в Украине ожидается 3, 4 и 5 июля. Тогда температура воздуха ожидается до +32 градусов, на юге, юго-западе и местами в центре до +35 градусов.

Сегодня, 1 июля, в Украине прогнозируется от +20 до +28 градусов. Однако в некоторых регионах возможны сильные порывы ветра. Дождь сегодня вероятен на северо-востоке Украины.

В Киеве сегодня днем ожидается от +20 до +22 градусов, ветер порывистый, северо-западный, без осадков.

"Жара в столицу придет 3-го июля, 4-го также попечет, 5-6 июля попустит, 7-8 июля снова будет подпекать, с 9-го июля снова - температурная скромность", - пишет Диденко.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и самый жаркий месяц лета.

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