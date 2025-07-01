В Україну йде хвиля спеки: синоптик попередила про погоду на початок липня

В Україні вже найближчими дням очікується спека. Однак сьогодні температура повітря очікується до +25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами Діденко, "аномальна" спека в Україні очікується 3, 4 та 5 липня. Тоді температура повітря очікується до +32 градусів, на півдні, південному заході та подекуди в центрі до +35 градусів.

Сьогодні, 1 липня, в Україні прогнозується від +20 до +28 градусів. Однак у деяких регіонах можливі сильні пориви вітру. Дощ сьогодні ймовірний на північному сході України.

У Києві сьогодні вдень очікується від +20 до +22 градусів, вітер поривчастий, північно-західний, без опадів.

"Спека у столицю прийде 3-го липня, 4-го також попече, 5-6 липня попустить, 7-8 липня знову підпікатиме, з 9-го липня знову - температурна скромність", - пише Діденко.