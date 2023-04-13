В Украину впервые приехал французский генерал и провел переговоры с Залужным

Сегодня, 13 апреля, Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.
По словам Залужного, такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.
"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребностях Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16", - написал он.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что договорился с французским генералом продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.
Залужный рассказал, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по вопросу ведения полномасштабной войны.
"Благодарен генералу Бюркару и народу Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что 8 апреля Залужный провел телефонные переговоры с Бюркаром, в ходе которых они обсудили ситуацию на фронте.
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