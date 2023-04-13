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В Україну вперше приїхав французький генерал і провів переговори із Залужним

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал Франції Тьєрі Бюркар (t.me/CinCAFU)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 13 квітня, Україну вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

За словами Залужного, такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.

"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16", - написав він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що домовився з французьким генералом продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.

Залужний розповів, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни.

"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 квітня Залужний провів телефонні перемовини з Бюркаром, під час яких вони обговорили ситуацію на фронті.

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ФранціяВалерій ЗалужнийГенштаб ВСУВійна Росії проти України