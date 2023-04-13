В Україну вперше приїхав французький генерал і провів переговори із Залужним

Сьогодні, 13 квітня, Україну вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.
За словами Залужного, такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.
"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16", - написав він.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що домовився з французьким генералом продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.
Залужний розповів, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни.
"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 квітня Залужний провів телефонні перемовини з Бюркаром, під час яких вони обговорили ситуацію на фронті.
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