В Киевской области заметили российские беспилотники, работает ПВО

В Киевской области в ночь на 8 января началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом зафиксировали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

Об отражении российской воздушной атаки в Киевской области стало известно около половины первого часа ночи.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - передали в КОВА.

Также в администрации призвали местных жителей соблюдать правила по информ-тишине, и находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в публикации КОВА.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 7 января Воздушные силы зафиксировали запуск российскими оккупантами ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки.

Из-за угрозы дронов-камикадзе в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Добавим, по данным военных на 0:14, фиксировалось движение "Шахедов", в частности, в сторону Киевской области из северной части Черниговской области.

Напомним, минувшей ночью, 7 января, росармия запустила по территории Украины 38 беспилотников типа "Шахед" и БПЛА-имитаторов. Противовоздушной обороне ВСУ удалось сбить 28 дронов врага, еще 10 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, и еще 3 БПЛА полетели в направлении РФ.