Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Вечером 7 января российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, на 22:06 вражеские дроны двигались:
- на севере Черниговской области, направление юго-западное;
- группой в Сумской области, курс западный;
- в Харьковской области, направление на север.
По состоянию на 22:48 вражеские БпЛА были зафиксированы на севере Черниговской области, направление юго-западное и на севере Сумской области, курс восточный.
В 22:55 военные сообщили о вхождении новой группы ударных БпЛА в Сумской области, движутся западным курсом.
По состоянию на 23:41, вражеские беспилотники двигались:
- в Черниговской области, курс юго-западный;
- группой на севере Сумской области, курс западный;
- на юге Сумской области, направление на юг.
По состоянию на 0:14, российские "Шахеды" двигались:
- на севере Сумской области, курс западный;
- группой на юге Сумской области курсом на Полтавскую область;
- на севере Черниговской области в направлении Киевской области;
- на севере Черниговской области курсом на юго-запад.
По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуация на фронте
По последним данным Генштаба ВСУ, российские захватчики наиболее активно давят на Покровском направлении и в Курской области.
Тем временем Силы обороны ударили ракетами по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.
Утром 7 января российский агрессор также атаковал приграничные районы Сумской области. Есть раненые среди гражданских жителей.
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