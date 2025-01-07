Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером 7 января российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По данным военных, на 22:06 вражеские дроны двигались:

на севере Черниговской области, направление юго-западное;

группой в Сумской области, курс западный;

в Харьковской области, направление на север.

По состоянию на 22:48 вражеские БпЛА были зафиксированы на севере Черниговской области, направление юго-западное и на севере Сумской области, курс восточный.

В 22:55 военные сообщили о вхождении новой группы ударных БпЛА в Сумской области, движутся западным курсом.

По состоянию на 23:41, вражеские беспилотники двигались:

в Черниговской области, курс юго-западный;

группой на севере Сумской области, курс западный;

на юге Сумской области, направление на юг.

По состоянию на 0:14, российские "Шахеды" двигались:

на севере Сумской области, курс западный;

группой на юге Сумской области курсом на Полтавскую область;

на севере Черниговской области в направлении Киевской области;

на севере Черниговской области курсом на юго-запад.

По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)