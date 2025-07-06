В Харькове возросло количество пострадавших: среди них маленький ребенок

В ночь на 6 июля, россияне атаковали Харьков дронами. В результате обстрела количество пострадавших возросло, среди них есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс. Ей также оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил Синегубов.

Он уточнил, что количество пострадавших из-за массированной атаки дронов возросло до двух человек.

Обстрел Харькова

Напомним, что несколько часов назад россияне дважды атаковали Харьков дронами. В частности, под атакой были Киевской, Шевченковской и Новобаварский районы.

Мэр города Игорь Терехов информировал, что предварительно, в Новобаварском районе дрон попал по частному сектору. В этом же районе пострадала 46-летняя женщина.

Кроме того, в Шевченковском районе на местах попаданий возникли пожары.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.