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Финляндия заморозила активы россиян на 200 млн долларов

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Воскресенье 22 января 2023 07:47
Финляндия заморозила активы россиян на 200 млн долларов Фото: Финляндия заморозила активы россиян на 200 млн долларов (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Финляндии заморозило активы российских компаний и физических лиц на сумму 187 млн евро (более 200 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Делами конфискации и управления замороженными активами россиян в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов.

"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – пояснила начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.

В Финляндии самым известным российским олигархом из санкционного списка ЕС является Геннадий Тимченко. Ему пренадлежит арена Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena) в Хельсинки.

Напомним, страны Европейского союза работают над десятым пакетом санкций против России, которые вступят в силу до 24 февраля 2023 года.

Также сообщалось, что Минобороны Финляндии объявило о выделении 12-го пакета военной помощи для Украины на сумму 400 млн евро. Известно, что страна направит в Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы.

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